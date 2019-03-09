Аэропорт Петербурга восстановил работу после закрытия из-за непогоды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Петербургский аэропорт Пулково восстановил работу после закрытия в субботу из-за непогоды - сильного ветра, снегопада и плохой видимости, сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы".

"Аэропорт Пулково возобновил прием и выпуск воздушных судов с 14:20 мск", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, аэропорт закрыли для взлетно-посадочных операций в субботу в 11:00 мск из-за метеоусловий - днем в городе был сильный снегопад. Рейсы на вылет задерживались в аэропорту Петербурга, прибывающие самолеты перенаправляли на запасные аэродромы.

Кроме того, из-за угрозы наводнения в городе в субботу утром были также закрыты створки дамбы на Финском заливе. К 13:00 мск уровень воды пошел на спад, и дамбу вновь открыли.

Очевидцы в социальных сетях также сообщали о массовых ДТП на дорогах, падающих остановочных павильонах, дорожных знаках и светофорах. В ГИБДД ТАСС проинформировали, что из-за столкновения около десяти машин на Приморском шоссе, движение по трассе было перекрыто.