В Бразилии отметили Международный женский день

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 марта. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. Повод для улыбки решили подарить своим соотечественницам в Международный женский день участники акции Make her smile, которая прошла в пятницу в Сан-Паулу. Они собрались на главной улице города - Авенида Паулиста, чтобы вручить прогуливающимся там дамам значки с символикой приуроченной к этой дате международной инициативы, цель которой - еще раз напомнить об особой роли женщин в современном обществе и выразить им свое восхищение и признательность.

Многие бразильянки, впрочем, не готовы довольствоваться "дежурными" поздравлениями раз в году и используют этот повод зачастую, чтобы напомнить о победах и достижениях представительниц слабого пола, обратить внимание на проблемы современниц, указать мужчинам на их доминирующую роль в обществе. В этом смысле Международный женский день в Бразилии имеет куда больше сходства по содержанию с изначальным гендерно-политическим движением за права женщин, нежели с современным российским праздником. Кроме того, здесь восьмое марта не является выходным.

У цветочных ларьков и флористических магазинов в этот день и накануне также не увидишь ажиотажа. Цветы на восьмое марта здесь дарить не принято, отмечает министр по вопросам женщин, семьи и защиты прав человека Дамарес Алвес. "Будем со школы учить мальчишек дарить девушкам цветы и открывать им дверь автомобиля", - предложила она.

В целом же праздничное настроение на улицах бразильских городов если и ощущалось, то скорее благодаря выпавшему в этом году на начало марта карнавалу. Именно в карнавальных традициях отметили Международный женский день в Белу-Оризонти, столице штата Минас-Жерайс на юго-востоке страны. Вечером по улицам города прошла тематическая танцевальная процессия, сопровождаемая коллективом девушек-перкуссионисток.