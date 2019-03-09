Атмосферный фронт с Балтики пришел в Петербург, сильный ветер стихнет к вечеру

"Атмосферный фронт пришел из Скандинавии и Балтики, сейчас он уходит на восток. Около 17:00 мск ветер начнет стихать", - сказал представитель центра.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Приход атмосферного фронта с Балтийского региона в Санкт-Петербург сопровождается сильным ветром с порывами до 19 м/с. Ожидается, что он стихнет после 17:00 мск, когда фронт отойдет в сторону Архангельска, сообщили в субботу ТАСС в ситуационном центре Гидрометцентра России.

По его словам, фронт движется в сторону Архангельска, и в воскресенье там можно ожидать ухудшения погодных условий. "К ночи в Петербурге ожидается понижение температуры до 2-3 градусов ниже ноля. Завтра - осадки в виде снега и температура около нуля", - отметили в ситуационном центре.

Последствия атмосферного фронта

В субботу сильный порывистый ветер, снегопад и нулевая видимость стали причиной ряда ЧП в городе, в частности, с 11:00 мск был полностью закрыт международный аэропорт Пулково - прибывающие рейсы перенаправляли на запасные аэродромы, рейсы на вылет задерживались. В 14:20 мск авиаузел восстановил работу.

Кроме того, накануне городское управление МЧС также предупреждало о подъеме уровня воды в Финском заливе, из-за чего в субботу создалась угроза наводнения и были закрыты створки Комплекса защитных сооружений города, а также прервано судоходство на Кронштадском фарватере. В 13:00 мск угроза наводнения миновала, створки дамбы были открыты.

Спасатели также предупреждали любителей подледного лова об опасности выхода на лед из-за колебаний уровня воды, однако, как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по городу, многие рыбаки не прислушались к предупреждению. "Сегодня поступил ряд заявок от рыбаков, которые из-за треснувшего в акватории Финского залива льда оказались в опасности. Помощь была оказана около 60 рыбакам - спасатели помогли им перебраться со льда на сушу", - сказал представитель ведомства.

Очевидцы в социальных сетях также публикуют фото и видео с последствиями ЧП: в городе повалены деревья, дорожные знаки, светофоры и остановочные павильоны. На дорогах города и области также случались массовые ДТП - в одном из них, по данным ГИБДД, на Приморском шоссе столкнулись около 10 автомобилей, трассу пришлось перекрыть. Очевидцы в соцсетях также сообщали о других массовых авариях на Кольцевой автодороге вокруг Петербурга и иных дорогах.

Кроме того, непогода нарушила движение пригородных поездов. "На участке Капитолово - Токсово - Пери Октябрьской железной дороги из-за отсутствия напряжения в контактной сети ожидается задержка пригородных поездов", - говорится в сообщении на сайте дороги. Отмечается, что задержки электричек с Финляндского вокзала города могут составить от одного до трех часов.