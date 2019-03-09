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Умер Владимир Этуш

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Этуша

Президент отметил, что артист был "подлинной легендой знаменитой вахтанговской школы"
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Владимира Этуша в связи с кончиной артиста. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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"Владимир Этуш был поистине народным артистом, подлинной легендой знаменитой вахтанговской школы. Его знали и любили миллионы людей - за верность своему призванию и замечательные работы в театре и кинематографе, за молодость души и щедрость таланта", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что ушедший из жизни артист был мужественным, честным человеком, фронтовиком-добровольцем, память о котором навсегда сохранится в наших сердцах.

Народный артист СССР Владимир Этуш умер 9 марта 2019 года в возрасте 96 лет. Прощание с ним состоится 12 марта в Театре имени Вахтангова. Директор театра Кирилл Крок сообщил ранее, что в тот же день актер будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

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