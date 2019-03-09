Выставка предметов искусства из частной коллекции Джорджа Майкла открылась в Лондоне

ЛОНДОН, 9 марта. /ТАСС/. Выставка предметов современного искусства из частной коллекции британского певца и композитора Джорджа Майкла (1963-2016) открылась в Лондоне. Об этом в субботу сообщил торговый дом Christie's, который проводит ее перед проведением аукциона, назначенного на 14 марта.

В экспозиции представлены более 60 произведений мастеров изобразительного искусства, в том числе ярких представителей группы "Молодые британские художники" (YBA), таких как Дэмиен Херст, Трейси Эмин, Сара Лукас и Марк Куинн, получивших популярность и признание в 1990-е годы. Майкл поддерживал дружеские отношения со многими YBA-художниками, посещая их студии и выставки.

Одним из самых дорогих лотов аукциона станет работа Херста под названием The Incomplete Truth ("Неполная правда"), стоимость которой оценивается от 1 до £1,5 млн ($1,3-2 млн). Картина одной из крупнейших представительниц оп-арта, английской художницы Бриджет Райли, Songbird ("Певчая птица") выставляется на торги с оценочной стоимостью £400-600 тыс. ($524-786 тыс.).

Всего Christie's представляет к продаже 170 личных предметов искусства из коллекции британского певца, многие из которых будут реализованы в ходе проходящего сейчас онлайн-аукциона, который продлится до 15 марта. Вырученные средства пойдут на благотворительную деятельность, которой при жизни активно занимался Майкл.

53-летний Джордж Майкл был обнаружен мертвым в своем доме в деревне Горинг-он-Темз в графстве Оксфордшир 25 декабря 2016 года. Прославленный певец был похоронен в Лондоне недалеко от своего дома в частном секторе кладбища Хайгейт, закрытого для широкой публики. Могила исполнителя находится рядом с захоронением его матери Лесли Панайоту.

Певец родился в Лондоне в семье иммигрантов с Кипра и обрел популярность в начале 1980-х годов. После распада дуэта Wham! в 1986 году Майкл продолжил сольную карьеру. Его песни много раз возглавляли музыкальные хит-парады как в Европе, так и в США.