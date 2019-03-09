Чиновник из Чувашии считает, что педагоги с небольшой зарплатой "мало работают"

ТАСС, 9 марта. Руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев заявил, что учителя с небольшим доходом "мало работают". Об этом в субботу сообщается в видеозаписи, размещенной на портале телеканала "ТВЦ".

По информации СМИ, Васильев сделал такое высказывание на сессии местного Госсовета 7 марта.

"Есть категория учителей, которая получает там, условно, я имею ввиду, 30 тыс., есть педагоги, которые получают 10 тыс. Вы задайте вопрос тому преподавателю, который получает 10 тыс., почему он 10 тыс. получает? Скорее всего, работает на полставки или там куча вещей. Вот те преподаватели, которые работают на полную нагрузку, они получают ту зарплату, которая в соответствии с действующим законодательством насчитывается", - говорит на видеозаписи Васильев.

Он подчеркнул, что "если где-то какая-то проблема есть, мы готовы ее обсуждать", но призвал "голословно не будоражить эту тему, которая очень болезненна".

ТАСС пока не располагает комментарием самого чиновника. Помощник главы региона Надежда Белова отказалась комментировать ситуацию.