Масленичные гуляния прошли в Центральном парке Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Масленичные гулянья состоялись в субботу в Центральном парке Нью-Йорка. Праздник был организован обществом "Русская молодежь Америки". Мероприятие проходит на Манхэттене вот уже шестой год подряд.

Зрителями и участниками гуляний стали сотни посетителей парка - туристы и жители города. Они подпевали русским народным мотивам, пускались в пляс и принимали участие в традиционных русских играх. Под песни "Калинка", "Валенки", "Виновата ли я" и другие популярные композиции гости праздника танцевали, играли в "Ручеек" и "Стенку на стенку". Главным событием гуляний стал традиционный масленичный хоровод, участники которого могли в танце загадать желание, держась за разноцветные ленточки, прикрепленные к кругу на высоком шесте - символе солнца.

"Несмотря на то, что мы находимся далеко от родины, все равно чтим и соблюдаем все традиции наших предков - с этим мы родились, с этим остаемся везде, и это мы передаем нашим детям, уже рожденным здесь", - сказала корреспонденту ТАСС вице-президент общества "Русская молодежь Америки" Марина Иванникова.

В субботу в городе выглянуло солнце, а воздух прогрелся до 10 градусов.

Гулянья продолжились традиционными блинами с медом, сгущенкой и творогом, которые раздавали в трапезной Свято-Николаевского собора Манхэттена. Завершили празднование Масленицы активисты "Русской молодежи Америки", навестив с блинами и подарками ветеранов Второй мировой войны и приют для взрослых русскоязычных эмигрантов, попавших в трудную ситуацию.