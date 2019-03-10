В Сирии русская община отмечает Масленицу

ТАРТУС /Сирия/, 10 марта. /ТАСС/. Веселыми гуляньями русская община в сирийском приморском городе Тартусе отмечает Масленицу. К ее празднованию женский коллектив подошел творчески - на сцене русская народная сказка про самовар, печь и блины, передает корреспондент ТАСС. Импровизированные актрисы всячески стараются приучать к русскому фольклору своих мужей и детей, рожденных в Сирии и никогда не видевших Россию.

"У нас сейчас введен русский язык в школах. И там мы стараемся показать нашу историю, традиции. Проходят олимпиады по русскому языку. И это мероприятие направлено на то, чтобы показать русские традиции сирийскому обществу", - рассказала журналистам председатель координационного совета российских соотечественников в Сирии Елена Мхаммад.

Как раз к празднику сюда приехал народный ансамбль "Ярмарка" из Перми. Концерт в Тартусе прошел в рамках фестиваля "Русская весна и масленица", который продлится неделю. Творческий коллектив гастролирует по странам Ближнего Востока, музыканты уже побывали в Ливане. Публика их везде встречает тепло. "Такое единение сцены и зала", - отметил художественный руководитель ансамбля Виктор Кузьминов.

В Дамаске женская община Клуба соотечественников "Родник - Наследие" встретила Масленицу и Международный женский день традиционными плясками, калядками и играми. Гостей угощали блинами, предлагали принять участие в русских народных забавах и играх. В празднике участвовали и дети российских эмигрантов - для них такого рода развлечения в диковинку.

Встречу посетил и начальник Центра примирения враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории САР генерал-майор Виктор Купчишин, тепло поздравивший с 8 марта женскую половину Клуба соотечественников.