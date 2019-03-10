Кулачные бои, блины и сожжение чучела. Гостям Универсиады показали традиции Масленицы

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Масштабное празднование Масленицы в Красноярске стало частью культурной программы Универсиады, которая проходит в городе. Спортсмены и гости сибирского города смогли своими глазами увидеть штурм зимнего городка, отведать блинов и поучаствовать в кульминации праздника - сжигании чучела зимы.

В этом году праздник развернулся на нескольких площадках, самой масштабной стал парк Универсиады на острове Татышев в центре города. На территории национальных подворий и прошли проводы зимы по славянский обычаям. Огромные ростовые куклы, изображающие зиму и весну, скоморохи и ряженые прошлись парадом по парку, со сцены выступали творческие коллективы.

"Мы - театр "Куклы-великаны" с Алтая, впервые приехали с проводами Масленицы в Красноярск. У нас обряды, танцы, песни, различные игрища. Здесь очень здорово. Универсиада, Масленица, весна", - сказала ТАСС артистка Анна Елисеева.

Именно алтайский театр устроил традиционное сжигание чучела зимы, а толпы зрителей, включая зарубежных гостей, рукоплескали старинному обряду.

Масленица по Сурикову

Празднование на острове Татышев длится уже два дня. Как на картине известного художника, уроженца Красноярска Василия Сурикова красноярцы устроили штурм снежного городка. Зимняя фортеция не устояла под натиском, ее защитники отчаянно отбивались снежками, но все же уступили атакующим.

"Замечательный праздник, похож на наш Цаган Сар. - сказал ТАСС Наран, приехавший из Монголии. - А еще мне очень понравились ваши блины. Я уже съел больше десяти. Мне сказали, что они символ солнца и дают удачу".

Не менее охотно праздновали Масленицу гости из Китая, которые танцевали в хороводе и с удовольствием поедали блины.

"Новые эмоции Масленице этого года придает тот факт, что в городе проходит Универсиада. Красноярск совершенно преобразился", - сказала ТАСС жительница города Ирина Рублева.

Центр притяжения

Парк Универсиады стал в эти дни центром притяжения не только для горожан, туристов и спортсменов, но и для официальных делегаций. Так, мэр Красноярска Сергей Еремин лично провел экскурсию для гостей из Италии и Швейцарии. Он показал гостям остров Татышев, назвав его "сибирским Сентрал-парком", который по площади вдвое больше своего прототипа в Нью-Йорке.

Мэр швейцарского Люцерна Беат Цюсли заявил, что его поразил масштаб и колорит парка, где ярко отображена сибирская жизнь.

"В 2021 году Люцерну предстоит принимать универсиаду. Мы тоже будем представлять для гостей свою культурную программу, поэтому то, как вы ее презентовали, было для нас показательно", - сказал в беседе с Ереминым его европейский коллега. А президент исполнительной дирекции Зимней универсиады в Турине-2007 Рикардо Д'Элисио отметил, что "максимально близко познакомился с местной культурой".

Универсиада началась в Красноярске 2 марта и завершится 12 марта. За эти дни будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке. К Студенческим играм в Красноярске построено, реконструировано и отремонтировано более 30 объектов спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.