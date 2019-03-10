Кадыров прокомментировал ситуацию с найденной миной в багаже дипломата из США

ТАСС, 10 марта. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал мину, обнаруженную в багаже дипломата из США в Шереметьево, попыткой "прощупать систему безопасности" аэропорта. Об этом он сообщил в своем официальном канале в Telegram.

Ранее ТАСС сообщили в МИД РФ, что сотрудник посольства США пытался провезти в багаже в аэропорт Шереметьево мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества.

"Уважаемый дипломат следующим рейсом вылетел в США. Причем, ему "помогли переоформить билет". Дипломат никогда не совершит подобную провокацию без высочайшего поручения, это общеизвестная истина. Господин, скорее всего, пытался прощупать систему безопасности "Шереметьево", - написал Кадыров.