{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кадыров прокомментировал ситуацию с найденной миной в багаже дипломата из США

По словам главы Чечни, подобная провокация невозможна без высочайшего поручения
Глава Чечни Рамзан Кадыров Зубайр Байраков/ТАСС
Описание
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Зубайр Байраков/ТАСС

ТАСС, 10 марта. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал мину, обнаруженную в багаже дипломата из США в Шереметьево, попыткой "прощупать систему безопасности" аэропорта. Об этом он сообщил в своем официальном канале в Telegram.

Ранее ТАСС сообщили в МИД РФ, что сотрудник посольства США пытался провезти в багаже в аэропорт Шереметьево мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества.

"Уважаемый дипломат следующим рейсом вылетел в США. Причем, ему "помогли переоформить билет". Дипломат никогда не совершит подобную провокацию без высочайшего поручения, это общеизвестная истина. Господин, скорее всего, пытался прощупать систему безопасности "Шереметьево", - написал Кадыров.

На эту тему

Как ранее отметили в российском дипведомстве, сотрудник американской дипмиссии отбывал из России по завершении командировки и утверждал, что приобрел пустую мину "для личной коллекции". Там также сообщили, что "поскольку американец в результате опоздал на рейс, ему помогли переоформить билет, и в 14:35 он беспрепятственно вылетел в Нью-Йорк" без мины.

Представитель Госдепартамента США сообщил ТАСС, что американские власти в курсе инцидента в московском аэропорту, подтвердив, что никакой угрозы другим пассажирам объект не представлял.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичСШАРоссияЧечня
Масленица - 2019
Фестиваль "Московская Масленица": как в столице проводили зиму
Праздничные гуляния прошли на 24 городских площадках, а также в столичных парках
Читать полностью