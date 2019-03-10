Кадыров прокомментировал ситуацию с найденной миной в багаже дипломата из США

ТАСС, 10 марта. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал мину, обнаруженную в багаже дипломата из США в Шереметьево, попыткой "прощупать систему безопасности" аэропорта. Об этом он сообщил в своем официальном канале в Telegram.
Ранее ТАСС сообщили в МИД РФ, что сотрудник посольства США пытался провезти в багаже в аэропорт Шереметьево мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества.
"Уважаемый дипломат следующим рейсом вылетел в США. Причем, ему "помогли переоформить билет". Дипломат никогда не совершит подобную провокацию без высочайшего поручения, это общеизвестная истина. Господин, скорее всего, пытался прощупать систему безопасности "Шереметьево", - написал Кадыров.
Как ранее отметили в российском дипведомстве, сотрудник американской дипмиссии отбывал из России по завершении командировки и утверждал, что приобрел пустую мину "для личной коллекции". Там также сообщили, что "поскольку американец в результате опоздал на рейс, ему помогли переоформить билет, и в 14:35 он беспрепятственно вылетел в Нью-Йорк" без мины.
Представитель Госдепартамента США сообщил ТАСС, что американские власти в курсе инцидента в московском аэропорту, подтвердив, что никакой угрозы другим пассажирам объект не представлял.