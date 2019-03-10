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Масленица - 2019

Более 260 тыс. человек обеспечивали безопасность масленичных гуляний в России

Сотрудники МЧС дали рекомендации организаторам гуляний, как безопасно сжигать чучела масленицы

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Сотрудник МЧС РФ обеспечили безопасность 5,4 тыс. мероприятий, связанных с масленичными гуляниями в России, сообщили ТАСС в воскресение в пресс-службе МЧС РФ.

"В период с 7 по 11 марта было проведено более 5,4 тыс. различных мероприятий, посвященных проводам зимы. Для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации дежурили более 260 тыс. человек и порядка 77 тыс. единиц техники", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники министерства провели с организаторами гуляний противопожарные инструктажи, дали рекомендации, как безопасно сжигать чучела масленицы. "Происшествий не допущено", - добавили в МЧС.

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