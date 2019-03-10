Глава МИД Австрии рассказала о взаимопонимании с Лавровым

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала о достигнутом взаимопонимании с российским коллегой Сергеем Лавровым, с которым она даже выкурила сигарету, что очень редко бывает в истории протокола.

"Конечно [сложилось взаимопонимание с Лавровым]. Даже скажу, что после совместного обеда, когда Лавров закурил, я тоже выкурила с ним сигарету", - сказала она в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в воскресенье вечером на сайте издания.

"В службе протокола мне сказали, что это то ли единственный, то ли редкий случай, когда гость курил с ним вместе, - отметила министр. - И в Вене мы выкурили пару сигарет - такое тоже связывает".

Переговоры глав МИД двух стран пройдут в Москве 12 марта.

Российский министр ранее признавался, что теперь курит очень мало.

Известен случай, когда Лавров, будучи постпредом России при ООН, единственный не стал соблюдать введенный тогдашним генсекретарем ООН Кофи Аннаном запрет на курение в здании всемирной организации.