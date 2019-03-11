Скворцова посоветовала при признаках инсульта ночью не ждать утра и звонить в скорую

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Информирование населения о правильном поведении при первых признаках сосудистых катастроф, контроль за артериальной гипертонией и другими факторами риска, а также создание сети сосудистых центров в РФ позволят снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в РФ. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Люди уже сейчас, когда чувствуют боль в сердце, они понимают, что нужно не ждать, а быстро вызывать скорую. Инсульт, особенно ишемический, часто возникает ночью и под утро - когда ночью у человека слабеет левая рука и левая нога, появляются нарушение глотания и смазанность речи, человек хочет подождать до утра - вдруг пройдет - и теряет самый ответственный период времени", - сказала министр.

Она отметила, что информирование населения о первых признаках инсульта и том, как правильно действовать в этой ситуации, позволит избежать многих осложнений. "Потому что наиболее эффективно можно помочь в первые 4,5 часа с момента появления первых симптомов. Объяснение населению, что не нужно ждать, а нужно тут же вызывать скорую помощь - это информирование, важное для решения проблемы", - добавила Скворцова.

По словам министра, для эффективной борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, помимо информирования, важны еще два фактора: профилактика и создание сети сосудистых центров.

Профилактика сосудистых катастроф

Она напомнила, что инсульт - это синдром, который объединяет совершенно разные сосудистые состояния, и возникает он в ответ на не подвергавшееся лечению заболевание сосудов.

"Скажем, если взять под контроль один фактор риска - артериальную гипертонию, мы в 2,5-3 раза сократим количество инсультов, в том числе у молодых", - сказала Скворцова.

К профилактическим программам борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями относятся также популяционные меры профилактики управляемых факторов риска - борьба с избыточным употреблением алкоголя, курением и нерациональным питанием. Ранее министр здравоохранения сообщала, что в РФ около 70% смертей мужчин в трудоспособном возрасте связаны с алкоголем.

Сеть сосудистых центров

Задача сосудистого центра, межрайонного или межмуниципального, состоит в том, чтобы максимально быстро провести все необходимые исследования, что поставить точный диагноз и начать лечение в пределах терапевтического "окна". Для инсультов это "окно" составляет 4,5 часа. Чем меньше времени прошло от начала сосудистой катастрофы до начала лечения, тем менее значительными будут повреждения.

В сосудистых центрах такого пациента, минуя приемный покой, обследуют при помощи компьютерного томографа, проводят экстренные лабораторные и ультразвуковые исследования, что позволяет уже в течение "40 минут с момента въезда в больницу определить точный диагноз и начать правильно лечить".

"Поэтому важно, чтобы хорошо работала скорая помощь - не только в том плане, что она быстро приехала и быстро эвакуировала пациента. Но она должна правильно маршрутизировать пациента, то есть она должна привозить пациента туда, в тот сосудистый центр, который может оказать эффективную помощь", - добавила министр. Сосудистые центры имеют также реабилитационные койки, на которых, по словам Скворцовой, работает специальная мультидисциплинарная реанимационная бригада.

"Мы сейчас достигли результата, что около 70% больных, перенесших инсульт, уходят на своих ногах. Я начинала работать в неврологии в 1981 году - когда если человек и выживал, его вывозили на носилках из отделения, полупарализованного. Все изменилось", - сказала министр.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

К 2024 году число смертей населения в трудоспособном возрасте должно сократиться до 350 случаев на 100 тыс. человек. Для этого Минздрав России планирует включить в клинические рекомендации 60 новых методов профилактики, внедрить в региональных больницах системы контроля качества медпомощи, развивать дистанционные консилиумы и консультации. Отдельно Минздрав России разрабатывает популяционные программы профилактики, чтобы снизить влияние поведенческих факторов, таких как избыточное употребление алкоголя, курение, нерациональное питание.

В течение шести лет планируется также переоснащение, в том числе оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения, 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений. Смертность от болезней кровообращения должна снизиться с 587,6 на 100 тыс. населения до 450 случаев к 2024 году.

Национальный проект "Здравоохранение"

В нацпроект входят восемь федеральных проектов. Основные задачи нацпроекта "Здравоохранение" – улучшение доступности первичной медпомощи, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, внедрение масштабной профилактики и скриннингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.