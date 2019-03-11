В Севастополе 18 марта объявлено выходным днем в честь годовщины Крымской весны

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Понедельник 18 марта будет выходным днем в Севастополе в честь годовщины Крымской весны, сообщил в понедельник на аппаратном совещании правительства губернатор Дмитрий Овсянников.

"18 марта - выходной день", - сказал Овсянников при обсуждении подготовки к празднованию пятилетия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Он подчеркнул, что для чиновников городского правительства, в первую очередь - ответственных за состояние города и безопасность, этот день будет рабочим, так как властям предстоит обеспечить проведение праздничных мероприятий.

Губернатор также отметил, что за оставшуюся неделю "предстоит подготовить город, несмотря на погодные условия". Праздничные мероприятия будут проходить и непосредственно 18 марта и несколько дней до этого. "Все дни у нас будет очень много гостей. Все руководители [структур правительства], которые здесь сидят, чтобы были готовы", - обратился глава города к чиновникам, присутствующим на совещании.

Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ был подписан 18 марта 2014 года - такое решение принято по итогам проведенного на полуострове референдума, за воссоединение высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно при явке 80%. В этот день в обоих регионах запланированы праздничные мероприятия, но различные акции, концерты и тематические фестивали также пройдут накануне.