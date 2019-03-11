В Японии из-за показа сериала выросли продажи лапши быстрого приготовления

ТОКИО, 11 марта. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Сериал под названием Manpuku (с яп. - "сытость") по японскому общественному телевидению NHK, повествующий об истории создания первой в мире лапши быстрого приготовления с куриным вкусом Chicken Ramen, вызвал небывалый всплеск интереса общественности к этому продукту.

Так, компания Nissin Foods Holdings, занимающаяся производством лапши в жаропрочных стаканчиках, зафиксировала рекордный рост продаж такой лапши. Произошло это за месяц до окончания финансового года [завершится 31 марта], однако конкретных цифр корпорация в силу юридических норм пока раскрыть не может.

Сериал полюбился публике, поскольку основан на реальных событиях. На различных интернет-форумах пользователи активно обсуждают сюжетные повороты и рассказывают о том, что просмотр ленты вызвал у них желание пойти и съесть лапшу быстрого приготовления. Показанная несколько лет назад по NHK многосерийная драма Massan о начале производства виски в Японии возымела ровно такой же эффект. После ее выхода на экраны в стране начался настоящий бум этого спиртного напитка, а его потребление выросло в разы.

История Chicken Ramen

В прошлом году Nissin Foods Holdings отметила 60-ю годовщину выхода на рынок Chicken Ramen. Впервые этот продукт в мягкой упаковке появился в конце августа 1958 года, его создателем стал бизнесмен Момофуку Андо.

В послевоенной Японии ситуация с продуктами питания была тяжелая, и в конце 1950-х правительство пыталось всячески побудить население есть хлеб из пшеничной муки, поставляемой из США. Однако Андо решил, что лапша более привычна японцам и продавать нужно именно ее. Куриный вкус был выбран, поскольку это основа европейских бульонов. На момент выхода на рынок Chicken Ramen был премиальным товаром. Он стоил 35 иен, что было в три раза дороже билета на электричку в пределах Токио. Тем не менее Chicken Ramen нашел своего покупателя, через несколько лет Nissin Foods уже едва мог справляться с многочисленными заказами от торговых сетей. Спустя некоторое время Nissin Foods запустил лапшу быстрого приготовления в пластиковом стаканчике Kappa Ramen, которой впоследствии посвятили музей в Иокогаме.