"Единая Россия" нашла 30 регионов, где жителей заставляют дважды платить за вывоз мусора

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Эксперты проекта "Единой России" "Чистая страна" направили в Генпрокуратуру данные о том, что в 30 регионах местные жители вынуждены дважды платить за вывоз отходов. Об этом сообщила журналистам в понедельник пресс-служба партии.

Реформа мусорной отрасли стартовала в России с 1 января 2019 года, чтобы сократить число свалок, сделать рынок прозрачным и цивилизованным. Согласно данным национального проекта "Экология", доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36%. По данным Минприроды РФ, в реформу уже вошли 70 из 85 субъектов РФ, еще шесть рассчитывают подключиться в первом квартале 2019 года, остальные семь должны это сделать к 1 января 2020 года. Москва и Санкт-Петербург воспользовались исключительным правом отложить переход на новую систему до 2022 года.

"Количество регионов, где с людей взимают двойную плату за твердые коммунальные отходы, достигло 30, только за неделю в адрес "Чистой страны" поступило около 150 жалоб на взимание двойных платежей за утилизацию мусора. Все собранные материалы о нарушениях мы передаем в Генеральную прокуратуру для проверки", - приводит пресс-служба слова координатора партпроекта, председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

В пресс-службе уточнили, что двойная оплата получается из-за того, что местные жители получают отдельные квитанции за вывоз мусора, при этом тариф за эту услугу сохранился в общем платежном документе. Подобные нарушения выявлены, в частности, в Тульской, Кировской, Иркутской и Белгородской областях, а также Башкортостане, Севастополе, Алтайском крае и Кабардино-Балкарии, рассказали в "Единой России".