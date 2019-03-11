В Амстердаме началось рассмотрение апелляции по делу о скифском золоте

АМСТЕРДАМ, 11 марта. /ТАСС/. Рассмотрение апелляции по делу о крымском золоте началось в понедельник в Амстердаме. Слушания проходят в открытом режиме в апелляционном суде столицы Нидерландов.

Как отметила в своем вступительном слове представляющая российскую сторону адвокат Мариэль Коппенол-Лафорс, "основываясь на договоре о займе между Музеем Алларда Пирсона и крымскими музеями, скифское золото должно быть возвращено крымским музеям. "В соответствии с голландскими и украинскими законами, крымские музеи обладают всеми правами на эти ценности", - указала она.

"Крымские музеи являлись хранителями уникальной коллекции артефактов во время выставки и по-прежнему остаются таковыми, - продолжила Коппенол-Лафорс. - Все экспонаты были найдены в Крыму крымскими археологами в течение многих лет научной, исследовательской и археологической работы. Крайне важно для крымских музеев, населения Крыма, работников музея, ученых и исследователей, чтобы уникальная коллекция не была оторвана от своей истории, контекста и документации по политическим причинам".

Защищать государство от музеев?

В свою очередь представляющий украинскую сторону адвокат Мартен Сандерс заявил, что Киев продолжает настаивать на том, что, в соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО (о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности) 1970 года и голландскими законами, коллекция должна быть возвращена суверенному государству, то есть Украине в данном случае.

Однако Коппенол-Лафорс заметила, что "голландский закон о культурном наследии и международные законы и правила, на которые ошибочно опирается Украина, служат для того, чтобы защитить культурное наследие от грабителей, воров и дилеров, но не для того, чтобы защищать государство от музеев, где это культурные наследие всегда хранилось и выставлялось на общественное обозрение".

"Это представляет собой злоупотребление правилами с исключительно политическими целями, - считает адвокат. - Голландский закон о культурном наследии вообще не применим в данной ситуации. Он может применяться в том случае, если культурные ценности были "незаконно ввезены" в Нидерланды путем "незаконного экспорта" из Крыма". "Однако Украина выдала формальную лицензию на экспорт и формально одобрила соглашение о займе между музеями", - обратила внимание она.

Меж двух огней

В начале слушаний слово также было предоставлено адвокату Полу Лубу, представляющему интересы Университета Амстердама (которому принадлежит Музей Алларда Пирсона - прим. ТАСС). Учреждение, по его словам, "по сути, оказалось меж двух огней", поскольку свои права на выставляемые объекты по завершении выставки предъявили две стороны - Украина и крымские музеи.

"Музей Алларда Пирсона убежден, что действует правильно и учитывает интересы всех сторон, позволяя крымским музеям и Украине объяснить причину своих притязаний на коллекцию, не принимая поспешных решений, пытаясь найти решение, устраивающее обе стороны, и храня в целости и сохранности оспариваемые объекты, - сказал адвокат. - Музей хочет передать объекты стороне, которая является их законным обладателем, и избежать риск получения иска по ответственности или судебного разбирательства".