Россияне за последний год в три раза чаще жаловались в ГИБДД на дороги

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Граждане России за последний год стали в три раза чаще обращаться с жалобами на состояние дорог в ГИБДД. Об этом в понедельник заявил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин в эфире радиостанции "Милицейская волна".

"По количеству жалоб, которые приходят в наше подразделение, мы видим троекратное увеличение. То есть заинтересованность людей в участии в процессе контроля очевидна. Мы как пользователи автомобильных дорог понимаем, что все хотят ездить по безопасным, неразбитым дорогам, и на это направлена огромнейшая программа - национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Отношение граждан к этому процессу для нас очень важно", - сказал он.

По словам Понарьина, в ГИБДД поступают разные жалобы от автолюбителей, в том числе об угрозах безопасности дорожному движению при проезде по тем или иным дорогам. Он также подчеркнул, что возможность Госавтоинспекции проверять компании, которые отвечают за состояние дорог, ограничена на законодательном уровне. "Все проверки, которые мы намечаем дорожным организациям, планируются заранее. К 1 сентября они согласуются с прокуратурой, и в следующем плановом периоде [мы] имеем право планово войти в эти предприятия, чтобы ознакомиться с их деятельностью ", - сказал он.