ОП РФ открыла прием заявок на вступление в общественные советы шести ведомств

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ начала прием заявок на вступление в общественные советы при Минпросвещения, Минэкономразвития, Минвостокразвития, Росстандарте, Росимуществе и Россаккредитации. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ОП.

Регистрация заявок осуществляется на портале общественных советов.

"С 11 марта по 29 марта 2019 года Общественная палата РФ принимает заявления от граждан, представленных некоммерческими организациями, для участия в конкурсном отборе в составы общественных советов при Министерстве просвещения РФ, Министерстве экономического развития РФ, Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, Федеральной службе по аккредитации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ОП подчеркнули, что до 29 марта также будет проведен донабор в общественные советы при Федеральном агентстве водных ресурсов (Росводресурсы), Федеральной службе по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), Федеральном агентстве железнодорожного транспорта (Росжелдор), Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот) и Министерстве транспорта РФ.

Согласно законодательству, ОП принимает участие в формировании общественных советов при федеральных органах исполнительной власти. Общественные советы формируются на конкурсной основе. Общественный совет призван обеспечить учет потребностей, интересов, защиту прав и свобод граждан РФ и прав общественных объединений при осуществлении государственной политики, относящейся к сфере деятельности органа исполнительной власти.