СМИ: в Саудовской Аравии появятся профессиональные русскоязычные гиды

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 11 марта. /ТАСС/. Главное управление по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии запустило программу по обучению гидов, владеющих иностранными языками, в том числе русским. Об этом сообщила газета Saudi Gazette.

Ведомство проведет отбор в 14 городах королевства. Заявки на участие в программе могут подавать как мужчины, так и женщины старше 21 года. Среди обязательных требований - свободное владение как минимум одним европейским языком, хинди, китайским или русским. Впоследствии одобренные кандидатуры пройдут курсы в специализированном центре по подготовке гидов.

В начале марта Совет министров Саудовской Аравии утвердил порядок выдачи электронных виз для иностранных путешественников. Документ рассчитан на желающих посетить культурные и спортивные мероприятия в королевстве. На нее смогут претендовать граждане США, Австралии, Южной Кореи, Брунея, Сингапура, Японии, ЮАР, Малайзии, Тайваня и стран Шенгенской зоны.

До недавнего времени Саудовская Аравия считалась одной из самых закрытых стран в мире и меньше всего ассоциировалась с туризмом, исключая религиозный к святыням в Мекке и Медине. Ситуация изменилась с принятием плана реформ "Видение-2030": королевство взяло курс на открытость и вложило миллионы долларов в создание соответствующего имиджа по привлечению зарубежных гостей.

Нынешний год объявлен в стране годом развлечений. Предусмотрена обширная культурная программа с участием звезд мирового уровня. На площадках королевства за прошедшие месяцы уже выступили Мэрайя Кэри, тенор Андреа Бочелли и мультиинструменталист Янни.