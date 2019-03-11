Власти Петербурга направят 1 млрд рублей на закупку снегоуборочных машин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга намерены закупить 100 снегоуборочных машин за 1 млрд рублей и нанять 100 водителей для обслуживания Центрального, Адмиралтейского, Василеостровского и Петроградского районов города к зимнему сезону 2020 года, сообщил ТАСС вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко.

"Для уборки тротуаров в центральных районах города нам необходимо приобрести 100 единиц снегоуборочной техники и нанять столько же водителей-механизаторов к предстоящему зимнему сезону. Стоимость одной снегоуборочной машины составит около 10 млн рублей. Это кардинально изменит ситуацию в центре города", - сказал он.

В феврале врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил Бондаренко разработать план комплексной модернизации жилищно-коммунальной отрасли. В рамках программы планируется увеличить парк снегоуборочной техники, штат дворников и кровельщиков.

По данным вице-губернатора, дорожным предприятиям города требуется увеличить парк снегоуборочной техники до 3,5 тыс. единиц самосвалов, погрузчиков и подметальной техники. На данный момент в городе эксплуатируется 1,2 тыс. единиц спецтехники. Закупка 2,3 тыс. единиц дополнительной техники обойдется городскому бюджету в 16,8 млн рублей.

Всего коммунальным службам города не хватает около 4,5 млрд рублей для более качественной уборки снега, отмечал Бондаренко. Ежегодное финансирование работ по содержанию города составляет 7,5 млрд рублей.