КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет рабочий день в Красноярске, где завершается XXIX Всемирная зимняя Универсиада.

Как планируется, председатель правительства побывает в спортивном кластере "Сопка", где осмотрит комплексы хаф-пайпа, фристайла, горнолыжные трассы, спортивные залы и Центр восстановительной медицины. Во время Универсиады здесь проходили соревнования по сноуборду и фристайлу. В дальнейшем здесь предполагается создать федеральный тренировочный центр по зимним видам спорта, где также смогут тренироваться ученики спортивных школ Красноярского края и заниматься спортом все желающие жители региона.

Планируется, что глава кабмина посетит Деревню Универсиады, которая открыта на территории Сибирского федерального университета. Здесь живут участники соревнований. В пресс-службе правительства сообщили, что Медведев поздравит призеров Универсиады и встретится с тренерами и студентами-членами спортивной сборной команды РФ. Не исключено, что премьер приедет и на финальный матч по хоккею между Россией и Словакией, который пройдет в ледовом дворце "Кристалл арена".

В программе главы кабмина также значится рабочая встреча с губернатором Красноярского края Александром Уссом.

Вечером Медведев выступит на церемонии закрытия Универсиады.

Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта. Россия впервые приняла зимние студенческие игры. Спортсмены разыгрывают 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Россияне занимают первое место в общекомандном зачете, завоевав более 100 медалей и существенно опередив соперников. На открытие Универсиады приезжал президент России Владимир Путин.