Клещевой энцефалит распространяется в Швеции из-за климатических изменений

СТОКГОЛЬМ, 12 марта. /ТАСС/. География заболеваний клещевым энцефалитом продолжает расширяться в Швеции. Об этом со ссылкой на управление народного здравоохранения сообщает агентство ТТ.

"С середины 80-х годов это была постоянно нарастающая тенденция, когда поступали сообщения о все большем числе заболевших", - поясняет эпидемиолог управления народного здравоохранения Марика Ертквист.

Если в 2016 году в стране насчитывалось 238 заболевших, то в 2017 их было уже 391, а в 2018 - 385, отмечает агентство. Сообщается, что заболевание продвигается на запад.

Переносчиками энцефалита являются клещи, которые осваивают новые области Швеции. Ранее много случаев было зафиксировано на восточном побережье, в районе Стокгольма. Теперь в зоне риска оказались и другие части страны.

"Уже на протяжении нескольких лет мы наблюдаем продвижение [клещей] на запад, в провинции Вестра Готаланд, Вестманланд, лен Эребру и даже Вермланд", - говорит Марика Ертеквист. По ее словам, изменение климата существенно продлевает период активности клещей, и люди, отправляясь на природу, все чаще сталкиваются с переносчиками опасного вируса.

В настоящее время управление народного здравоохранения работает над новой картой зон риска.