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Рост безработицы зафиксировали в 66 регионах России

Снижение численности безработных произошло в 14 регионах

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/.  Рост безработицы зафиксирован в 66 регионах. Об сообщила во вторник пресс-служба Минтруда.

Наибольший рост наблюдался в республиках Ингушетия, Алтай, Северная Осетия - Алания и Хакасия, Сахалинской, Саратовской, Тамбовской и Калининградской областях, Пермском крае, Ханты-Мансийском автономном округе. 

За неделю с 27 февраля по 6 марта снижение численности безработных граждан произошло в 14 регионах, в их числе республики Дагестан, Тыва, Мордовия, Чувашская и Чеченская республики, Курская, Астраханская, Липецкая и Ярославская области, Ставропольский край.

Численность официально зарегистрированных безработных граждан за неделю увеличилась в России на 0,6% и составила 802,4 тыс. человек. С 27 февраля по 6 марта 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 0,6% и составила 802,4 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Увеличение численности безработных является сезонным фактором и также связано с увеличением пособия по безработице с 2019 года, считаю в министерстве.

По данным ведомства, год назад численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составляла 799,3 тыс. человек. 

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