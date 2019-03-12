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Турпоток Крыма достигнет 10 млн человек после открытия железнодорожной части моста

В 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное за постсоветские годы число туристов - около 6,8 млн человек

ТАСС, 12 марта. Запуск автомобильного движения по мосту через Керченский пролив привел к 30-процентному росту турпотока в Крым. Открытие железнодорожной части Крымского моста позволит региону принимать до 10 млн туристов в год, сказал журналистам сенатор от Крыма, член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков в кулуарах международной научной конференции "Крымский треугольник. Крым - Россия - Украина. 1954-2014".

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"С точки зрения развития Крыма мы это (эффект от запуска Крымского моста - прим. ТАСС) почувствовали в первый год после открытия моста. У нас на 30% увеличилось число отдыхающих, приехавших в Крым в 2018 году. Мы уверены, что в ближайшее время благодаря запуску еще железнодорожного моста мы выйдем на показатели где-то советского периода, а это 10 млн отдыхающих", - сказал Цеков.

В 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное за постсоветские годы число туристов - около 6,8 млн человек, это на 28% больше, чем годом ранее.

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При этом 47% туристов прибыли в регион по Крымскому мосту, 37% - самолетами, еще 16% отдыхающих въехали через государственную границу с Украиной.

Автодорожная часть Крымского моста была открыта 15 мая, строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие планируется в 2019 году.

Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край), необходимость в его строительстве возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

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