Турпоток Крыма достигнет 10 млн человек после открытия железнодорожной части моста

ТАСС, 12 марта. Запуск автомобильного движения по мосту через Керченский пролив привел к 30-процентному росту турпотока в Крым. Открытие железнодорожной части Крымского моста позволит региону принимать до 10 млн туристов в год, сказал журналистам сенатор от Крыма, член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков в кулуарах международной научной конференции "Крымский треугольник. Крым - Россия - Украина. 1954-2014".

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"С точки зрения развития Крыма мы это (эффект от запуска Крымского моста - прим. ТАСС) почувствовали в первый год после открытия моста. У нас на 30% увеличилось число отдыхающих, приехавших в Крым в 2018 году. Мы уверены, что в ближайшее время благодаря запуску еще железнодорожного моста мы выйдем на показатели где-то советского периода, а это 10 млн отдыхающих", - сказал Цеков.

В 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное за постсоветские годы число туристов - около 6,8 млн человек, это на 28% больше, чем годом ранее.