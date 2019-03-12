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Роспотребнадзор с 1 апреля по 10 октября проведет иммунизацию населения от кори

Иммунизация должна затронуть и трудовых мигрантов, не имеющих прививки от кори, отметили в ведомстве

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор проведет иммунизацию населения от кори с 1 апреля по 10 октября 2019 года. Соответствующее постановление ведомства опубликовано во вторник на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

"6 марта 2019 года главным государственным санитарным врачом Российской Федерации принято постановление №2 о проведении подчищающей иммунизации против кори на территории Российской Федерации, зарегистрированное в Минюсте России 11 марта 2019 года №54004", - говорится в документе.

Уточняется, что в указанный срок высшие должностные лица субъектов РФ должны обеспечить проведение иммунизации населения, в том числе трудовых мигрантов, не имеющих прививки от кори.

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