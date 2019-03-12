Google подтвердил Госдуме, что исправил ошибку с отображением Крыма на картах

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Компания Google подтвердила Госдуме, что исправила ошибку с некорректным отображением российского Крыма на своих картах у некоторых пользователей в РФ. При этом депутаты пообещали и далее держать на контроле ситуацию, чтобы территориальная принадлежность Крыма на картах обозначалась в соответствии с российскими законами.

Как сообщила пресс-служба думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, во вторник глава комитета Василий Пискарев провел встречу с директором Google по взаимодействию с органами государственной власти в России Мариной Жунич. Она рассказала парламентарию "об устранении технического сбоя, из-за которого у ряда российских пользователей на картах Google Крым был обозначен как территория Украины". При этом Жунич заявила, что "компания Google заинтересована работать в российском правовом поле".

"Российскому представительству Google был дан месяц на устранение ошибки, и мы видим, что на сегодня эта работа выполнена", - подчеркнул Пискарев. Он акцентировал внимание, что "любая компания, действуя на территории РФ, должна без всяких исключений соблюдать российское законодательство".

"При этом профильные комитеты (комитет по безопасности и противодействию коррупции и комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи) продолжат держать на контроле ситуацию, чтобы территориальная принадлежность Республики Крым и города федерального значения Севастополя как субъектов РФ и далее отображалась в соответствии с требованиями российского законодательства на всех картах и электронных устройствах", - заверил глава комитета. "В случае повторных нарушений мы оставляем за собой право обратиться в уполномоченные органы с требованиями обеспечить неукоснительное соблюдение российских законов о территориальной целостности нашей страны и привлечении виновных к ответственности", - предупредил он.

Пискарев напомнил, что, в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, за нарушение установленных правил присвоения или употребления наименований географических объектов предусмотрена административная ответственность.