В Тель-Авиве появился переход с дублером светофора на асфальте для одержимых смартфонами

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 марта. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Пешеходный переход со светодиодным дублером сигнала светофора на асфальте - "лежачим светофором" для одержимых смартфонами пешеходов появился в центре Тель-Авива. Об этом сообщили власти города.

"Муниципалитет Тель-Авива впервые в Израиле оборудовал пешеходный переход светодиодами, расположенными по краю дорожного покрытия, которые меняют цвет одновременно с сигналом обычного светофора для пешеходов. "Напольные" сигналы предназначены для тех пешеходов, которые передвигаются по городу, не обращая внимания на происходящее вокруг, так как они полностью сосредоточены на экранах своих смартфонов", - говорится в пресс-релизе мэрии.

"Смартфон-зомби" или "смомби" (Smombie) - "широко распространенное во всем мире явление", – отмечают в мэрии Тель-Авива. Такие "лежачие светофоры" и предупреждающие знаки уже используются в ряде стран Европы, в Сингапуре и Австралии.

В Тель-Авиве "лежачий светофор" пока в рамках пилотного проекта установлен лишь на переходе на улице Ибн-Гвироль прямо напротив городского муниципалитета. "В настоящее время проводится изучение его эффекта на безопасность дорожного движения и, в случае успеха эксперимента, такие напольные дублеры светофоров будут установлены по всему городу", - указали в мэрии.

В Израиле власти уже несколько лет борются с использованием мобильников во время управления транспортным средством. Так, с сентября 2017 года использование смартфона во время езды наказывается штрафом в одну тысячу шекелей (около $300), а разговор через гарнитуру с наушниками - в 250 шекелей.