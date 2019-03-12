Врачи рассказали о состоянии брошенной в московской квартире девочки

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Пятилетняя девочка, которую мать бросила одну в квартире в Москве, не начала разговаривать, она лишь произносит отдельные слоги. Об этом сообщил во вторник ТАСС главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный врач Детской городской клинической больницы им. Башляевой Исмаил Османов.

Ранее радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на Османова заявила, что спасенная из захламленной квартиры девочка начала говорить.

"Именно это и является правдой - девочка произносит звуки, похожие на слоги. Она не говорит, ни одного отдельного слова она не произносила", - сказал Османов.

Главврач также отметил, что резинка, вросшая в шею пятилетней девочки, которую мать бросила одну в квартире в Москве, могла врасти в кожу шеи из-за отсутствия гигиены у ребенка, никаких насильственных признаков замечено не было.

"Резинка видимо долго у нее была на шее, и когда нет никакой гигиены, тем более, если она была одета в кофточку, которая прикрывала шею, и под этой кофточкой эта резинка могла в процессе запотевания, покрытия грязью врасти в кожу. Мы аккуратно хирургическим путем ее удалили. Это буквально кусочек резинки от волос, но это совершенно никак не выглядело как насильственные действия, как кто-то преподносит. Тем более это было не вокруг шеи, а только с одной стороны кусочек резинки", - сказал Османов.

Он добавил, что по физическим параметрам девочка не отстает от своих сверстников, однако наблюдается задержка умственного развития. "Сложно сказать, на какой возраст соответсвует, мы не можем оценить, ведь она ничего не говорит. Возможно, раньше она разговаривала", - сказал он.

О ситуации

Ранее ГСУ СК РФ по Москве сообщили, что в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе обнаружена пятилетняя девочка, по предварительным данным, с отсутствием социальных навыков, признаками истощения. Кроме того, на шее у девочки было обнаружено вросшее в кожу украшение. Со слов соседей, мать ребенка отсутствовала дома несколько дней.

По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, информация об истощении ребенка не подтвердилась, состояние девочки оценивается как средней степени тяжести, она была доставлена в реанимацию московской больницы. Позднее в столичном департаменте социальной защиты сообщили ТАСС, что ведомство готовит исковое заявление в суд по ограничению в родительских правах матери. После выписки из больницы ребенок может быть направлен в учреждение соцзащиты в случае отсутствия родственников