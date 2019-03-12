Свыше 77 тыс. девятиклассников в РФ будут сдавать итоговое собеседование в резервный день

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Более 77 тыс. девятиклассников примут участие в сдаче итогового собеседования в дополнительный день 13 марта, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

В пресс-службе отметили, что 13 февраля собеседование уже сдали более 1,4 млн девятиклассников, порядка 98% из них получили "зачет". "Более 77 тыс. девятиклассников проходят итоговое собеседование по русскому языку в дополнительный срок - 13 марта. В этот день собеседование смогут пересдать те, кто получил "незачет", а также пропустившие основной срок проведения собеседования по уважительной причине, в том числе учащиеся школ, которые 13 февраля были закрыты из-за карантина", - говорится в сообщении.

Собеседование пройдет почти в 14 тыс. школ во всех регионах России и 17 образовательных организациях за пределами страны. Кроме того, для учеников, получивших "незачет", либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрен еще один дополнительный день - 6 мая.

Итоговое собеседование с 2018/2019 учебного года введено для выпускников девятых классов как обязательное, его успешная сдача является для них условием допуска к государственной итоговой аттестации. Собеседование оценивается по системе "зачет" - "незачет". Результаты проверки собеседования станут известны участникам не позднее 18 марта 2019 года.