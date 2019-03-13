Небольшой снег, гололедица и до минус трех градусов ожидаются в Москве в среду

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в городе температура составит минус одного до трех градуса. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до минус девяти градусов.

Ветер днем западный, северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться от минус пяти до нуля градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до 12 градусов мороза.