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Небольшой снег, гололедица и до минус трех градусов ожидаются в Москве в среду

Ночью столбики термометров могут опуститься до минус девяти градусов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в городе температура составит минус одного до трех градуса. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до минус девяти градусов.

Ветер днем западный, северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться от минус пяти до нуля градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до 12 градусов мороза.

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