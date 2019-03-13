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Столичных водителей призвали быть аккуратными из-за гололедицы

В среду в Москве ожидаются облачная погода, небольшой снег

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Власти Москвы в среду рекомендовали автовладельцам быть аккуратными на дорогах в связи с гололедицей. Об этом сообщается в Twitter Транспортного комплекса столицы.

"На улице минус шесть градусов, облачно. Днем ожидается минус три...минус один градус, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах очень скользко. Будьте аккуратней! Берегите себя", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в среду в Москве ожидаются облачная погода, небольшой снег и гололедица.

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