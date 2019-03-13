Google сообщила об устранении сбоя в работе Gmail

ТАСС, 13 марта. Проблемы в работе сервиса электронной почты Gmail были устранены в 09:13 мск среды. Это следует из статуса активности сервисов G Suite (включает сервисы Gmail, Google Календарь, Google Документы и другие сервисы) компании Google.

"Приносим извинения за неудобства и благодарим за терпение и постоянную поддержку. Пожалуйста, будьте уверены, что надежность системы является главным приоритетом в Google", - говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, пользователи начали сообщать о сбое в работе Gmail с 05:12 мск. Большая часть заявивших о неполадках пользователей (40%) столкнулась с проблемами при авторизации, около 30% испытывали трудности при получении электронной почты. Еще 27% жаловались на проблемы с сайтом сервиса. Чаще всего о сбое сообщали жители США, Японии, Малайзии и Австралии.