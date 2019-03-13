ОП РФ оперативно передаст предложения кабмину по итогам конкурса "Великие имена России"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ оперативно подготовит предложения правительству по итогам конкурса по присвоению имен выдающихся соотечественников аэропортам страны. Об этом в среду сообщил секретарь ОП Валерий Фадеев.

Правительство РФ своим постановлением от 7 марта утвердило правила присвоения имен знаменитых людей географическим объектам на территории страны. Новый порядок касается наименования в честь выдающихся деятелей аэропортов, железнодорожных станций, морских и речных портов. Согласно документу, предложения назвать объекты в честь людей с особыми заслугами может вносить в правительство Общественная палата.

"Принятый документ - очередной важный практический шаг в реализации общенародной инициативы по присвоению имен великих соотечественников аэропортам страны. Правительство утвердило процедуру, согласно которой мы оперативно подготовим представление о присвоении имен победителей конкурса "Великие имена России" и в установленном порядке подадим необходимые документы", - сказал Фадеев, слова которого цитирует пресс-служба ОП.

Он отметил, что в ОП уже начали "обсуждать с общественностью, в том числе на площадках региональных общественных палат, и с владельцами аэропортов - участников проекта "Великие имена России" перспективы оформления терминалов и создания мемориальных экспозиций". "Они с воодушевлением принимают наши предложения и готовы активно содействовать в их исполнении", - пояснил Фадеев.

Проект "Великие имена России" стал одним из самых масштабных и ярких явлений общественной жизни 2018 года. Конкурс по присвоению имен выдающихся соотечественников аэропортам страны проходил с 11 октября по 23 декабря. 6,2 млн человек приняли участие в выдвижении имен и финальном голосовании по выбору победителей.