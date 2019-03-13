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Присвоение аэропортам имен выдающихся россиян

ОП РФ оперативно передаст предложения кабмину по итогам конкурса "Великие имена России"

Ранее правительство утвердило правила присвоения имен знаменитых людей географическим объектам на территории страны

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ оперативно подготовит предложения правительству по итогам конкурса по присвоению имен выдающихся соотечественников аэропортам страны. Об этом в среду сообщил секретарь ОП Валерий Фадеев.

Правительство РФ своим постановлением от 7 марта утвердило правила присвоения имен знаменитых людей географическим объектам на территории страны. Новый порядок касается наименования в честь выдающихся деятелей аэропортов, железнодорожных станций, морских и речных портов. Согласно документу, предложения назвать объекты в честь людей с особыми заслугами может вносить в правительство Общественная палата.

"Принятый документ - очередной важный практический шаг в реализации общенародной инициативы по присвоению имен великих соотечественников аэропортам страны. Правительство утвердило процедуру, согласно которой мы оперативно подготовим представление о присвоении имен победителей конкурса "Великие имена России" и в установленном порядке подадим необходимые документы", - сказал Фадеев, слова которого цитирует пресс-служба ОП.

Он отметил, что в ОП уже начали "обсуждать с общественностью, в том числе на площадках региональных общественных палат, и с владельцами аэропортов - участников проекта "Великие имена России" перспективы оформления терминалов и создания мемориальных экспозиций". "Они с воодушевлением принимают наши предложения и готовы активно содействовать в их исполнении", - пояснил Фадеев.

Проект "Великие имена России" стал одним из самых масштабных и ярких явлений общественной жизни 2018 года. Конкурс по присвоению имен выдающихся соотечественников аэропортам страны проходил с 11 октября по 23 декабря. 6,2 млн человек приняли участие в выдвижении имен и финальном голосовании по выбору победителей.

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РоссияФадеев, Валерий АлександровичПрисвоение аэропортам имен выдающихся россиян
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