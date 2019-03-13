Кабмин Чувашии одобрил проект постановления о компенсации расходов на цифровые приставки

ТАСС, 13 марта. Правительство Чувашии в среду на заседании кабинета министров одобрило проект постановления о социальной поддержке отдельных категорий граждан при переходе на цифровое телевещание. Об этом в среду сообщили ТАСС в Министерстве цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций республики.

Россия в 2019 году полностью перейдет от аналогового к цифровому телевещанию, переход будет поэтапным: он начался в феврале и займет полгода. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ бесплатно получат набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. Переход на цифровое телевизионное вещание в Чувашии состоится 15 апреля.

"На заседании кабинета министров проект постановления был одобрен. В течение трех дней постановление будет опубликовано, а через десять дней вступит в законную силу", - сказала собеседница агентства.

В сообщении министерства говорится, что на компенсацию расходов на приобретение оборудования могут рассчитывать малоимущие семьи и одинокие граждане со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, а также ветераны Великой Отечественной войны. По данным ведомства, социально незащищенным категориям граждан, проживающим в зоне охвата цифрового эфирного сигнала, компенсируют до 1750 рублей от стоимости комплекта оборудования.

Она уточнила, что отделения социальной защиты готовы к приему документов для оказания помощи населению в этой сфере. "В случае необходимости специалисты проконсультируют граждан по всем вопросам", - добавила она.

Отмечается, что в 68 селах и деревнях республики цифровой эфирный сигнал отсутствует и еще в 15 прием осуществляется частично. В этих населенных пунктах проживает около 8 тыс. человек. Операторы спутникового телевидения будут бесплатно предоставлять жителям этих районов доступ к обязательным общедоступным каналам, в связи с чем им нужно будет отдельно приобрести спутниковое оборудование. В этом случае они смогут вернуть до 6,5 тыс. рублей от стоимости такого комплекта.