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В Сан-Паулу объявили траур в связи с трагедией в школе

Жертвами стрельбы стали восемь человек

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 марта. /ТАСС/. Губернатор штата Сан-Паулу Жоау Дориа объявил трехдневный траур в связи с гибелью восьми человек в результате нападения на общеобразовательную школу в среду утром. Об этом политик сообщил в своем аккаунте в Twitter.

"Глубоко опечален этой необъяснимой трагедией. Соболезную семьям жертв и выражаю им свою поддержку. Объявляю в штате Сан-Паулу трехдневный траур", - написал политик.

Двое злоумышленников - 17-летний Гильерме Монтейро и 25-летний Энрике де Кастро, ворвались в масках в здание школы в 09:30 по местному времени (15:30 мск) на перемене и открыли стрельбу по учащимся, застрелив пятерых детей и одного сотрудника школы, после чего покончили жизнь самоубийством. Еще двое, школьный учитель и подросток, скончались в больнице от полученных ранений. Перед этим злоумышленники напали на местного предпринимателя, выстрелив в него три раза. Бизнесмен находится в больнице в тяжелом состоянии.

По информации правоохранительных органов в медицинских учреждениях остаются еще 15 пострадавших в результате происшествия. Мотивы нападавших устанавливаются.

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