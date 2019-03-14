Прокуратура начала проверку после жалобы ОНФ на свалку в Чите высотой с одноэтажный дом

ЧИТА, 14 марта. /ТАСС/. Прокуратура Забайкальского края начала проверку после жалобы активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) на несанкционированную свалку в Чите, сообщил в четверг ТАСС старший помощник прокурора региона Евгений Синельников.

По информации ОНФ, несанкционированная свалка образовалась на улице Суворова в Железнодорожном районе Читы. Свалка высотой с одноэтажный дом и площадью не менее 1 га находится на пустыре возле частного сектора. Активисты ОНФ призвали краевую прокуратуру, Росприроднадзор и администрацию Читы устранить нарушения.

"Прокуратурой края организована проверка... в случае подтверждения доводов и выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение, в том числе будет рассмотрен вопрос судебного понуждения и привлечения виновных к административной ответственности", - сказал Синельников.

Активисты ОНФ регулярно проводят рейды по свалкам Забайкальского края и выявили 132 несанкционированные точки складирования мусора, 39 из них удалось ликвидировать.