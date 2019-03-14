В Японии идет подготовка к переводу страны на название эры правления нового императора

ТОКИО, 14 марта. /ТАСС/. В Японии достаточно успешно завершается работа по подготовке государственных и частных информационных систем страны к использованию названия эры правления нового императора, который вступит на престол 1 мая. Это констатировали участники состоявшегося в четверг совещания с участием ведущих министров кабинета и руководства ассоциаций частного бизнеса, сообщает общественное телевидение NHK.

В Японии летоисчисление ведется как в соответствии с общепринятым календарем, так и по годам правления императоров. Поэтому сейчас в стране одновременно идут и 2019-й год, и 31-й год Хэйсэй, как именуется эра правления нынешнего императора Акихито. В соответствии с собственным пожеланием он 30 апреля покинет престол, а 1 мая это место займет его старший сын наследный принц Нарухито.

Название его эры правления в обстановке полной секретности уже, скорее всего, определено в специальной государственной комиссии, куда входят, в частности, представители правительства, видные филологи и юристы, специалисты по истории. Предполагается, что новый термин будет объявлен заранее, 1 апреля. Это делается для того, чтобы дать возможность операторам информационных систем без проблем перевести их с использования "31-го года Хэйсэй" на 1-й год новой эры.

На совещании было объявлено, что государственные органы в целом готовы к такой операции. Она будет проведена на 576 информационных системах, которыми управляют налоговые, социальные, полицейские и прочие службы .

Идет подготовка к переключению и частных компаний, в первую очередь служб транспорта и связи, частных фирм коммунального хозяйства. Некоторые из них, правда, подверглись критике за отставания в работе - в 20% частных компаний она еще и не начиналась. На совещании в связи с этим было предложено особое внимание уделить использованию опыта переключения систем с 1999 на 2000 год, когда из-за этого произошли многочисленные сбои.