Население России в 2018 году сократилось на 0,06%

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Население России в 2018 году сократилось на 93,5 тыс. человек до 146,8 млн. Такие предварительные оценки Росстата опубликованы в четверг на официальном сайте ведомства.

"По предварительной оценке, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 января 2019 года составила 146,8 млн человек. За 2018 год численность населения сократилась на 93,5 тыс. человек, или на 0,06%. Миграционный прирост на 57,2% компенсировал естественную убыль населения", - говорится в документе.

По предварительным данным, в России в 2018 году родились на 90,6 тыс. детей меньше, однако и смертность снизилась - число умерших сократилось на 6,6 тыс. При этом в 2017 году население РФ выросло на 76,1 тыс. человек, или на 0,05%, отмечает Росстат.