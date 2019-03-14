В Хельсинки собираются открыть музей чипсов

ХЕЛЬСИНКИ, 14 марта. /ТАСС/. В Хельсинки вскоре может открыться новый музей, где экспонатами станут чипсы. Появится он недалеко от центра города - в районе Эту-Тёёлё.

Средства на создание музея в настоящее время собирают в интернете.

"Музей чипсов в Эту-Тёёлё будет гарантировать, что однажды исчезнувшие из продажи чипсы перейдут в его архив. Никому не придется ностальгировать о товаре, продолжительность жизни которого может быть на удивление коротка. Порой всего лишь знание того, что он еще где-то физически существует, способно принести душевный покой", - говорится на сайте краудфандинга www.mesenaatti.me, где размещена информация о проекте.

Деньги на музей будут собирать до конца марта - сейчас на счет поступило уже свыше €1 тыс. Как сообщила газета Helsingin Uutiset, цель автора идеи - хип-хоп исполнителя Феди Камари - получить в общей сложности €5 тыс.

В течение весны он хочет собрать в музее 100 пакетов чипсов с разными вкусами, причем как от финских, так и от иностранных производителей, чтобы рассказать посетителям, что любят в Финляндии, а что - за рубежом. Сам Камари называет себя большим любителем чипсов и признается, что старается попробовать все новые вкусы.

Он планирует приобретать для музея по два пакета чипсов каждого вида, один - чтобы попробовать, а другой для хранения. Посетителей музей будет принимать раз в четыре месяца или по требованию. На собранные к настоящему моменту средства Камари собирается напечатать каталог экспонатов и организовать торжественное открытие.