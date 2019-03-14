Россияне назвали самые престижные сферы труда

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Более 50% жителей России назвали нефтегазовую отрасль наиболее престижной и перспективной для работы, в тройку многообещающих сфер занятости у россиян также вошли госслужба и служба в Вооруженных силах, сообщается в исследовании аналитического центра НАФИ.

"Россияне назвали самые престижные отрасли для работы: добыча нефти, газа, угля, полезных ископаемых (58%), государственная, муниципальная служба (30%). Третье место в рейтинге делят служба в Вооруженных силах, органах внутренних дел, органах безопасности (26%), строительство (25%) и кредитно-финансовая сфера (24%)", - говорится в материалах исследования.

Отмечается, что популярность некоторых сфер занятости выросла по сравнению с прошлым годом. Наибольшая положительная динамика прослеживается в отношении к нефтегазовой сфере - рост на 14 процентных пунктов с января 2017 по декабрь 2018. За два года доля граждан, считающих госслужбу престижной, выросла на 6 п. п. - с 24 до 30%. Еще 25% отметили привлекательность работы в сфере строительства: прирост за 2017-2018 годы составил 5 п.п.

Такая же динамика прослеживается в отношении людей к сфере промышленности и энергетики - число россиян, считающих эту сферу привлекательной, выросло на 5 п.п. и составляет 22%.

Кроме того, 24% россиян считают, что престижно работать в финансовой сфере, их доля не изменилась по сравнению с 2017 годом, однако банковский сектор перестал быть работой мечты для значительного числа занятых россиян: доля тех, кто не желает работать в банке, выросла на 7 п.п. с 35 до 42%. "При этом за прошедшие два года имидж банков как работодателей практически не изменился: 68% опрошенных согласны с утверждением, что банки являются ответственными работодателями: своевременно выплачивают зарплату, соблюдают трудовое законодательство. Более половины россиян (54%) считают, что устроиться на работу в банк можно только по знакомству, 53% оценивают заработную плату банковских служащих как более высокую. 45% опрошенных полагают, что финансовые институты будут стабильным местом работы в период экономических кризисов и потрясений", - отмечают исследователи.

Всероссийский опрос НАФИ проведен в декабре 2018 года. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст респондентов - от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.