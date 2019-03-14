Осужденные смогут начать искать работу на портале Роструда еще до выхода на свободу

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Осужденные в колониях смогут еще до выхода на свободу начать искать работу и отправлять резюме будущим работодателям через портал Роструда "Работа в России". Как сообщили ТАСС в пресс-бюро ФСИН, такие нововведения предусматривает подписанное директором службы Геннадием Корниенко и руководителем Роструда Всеволодом Вуколовым соглашение о сотрудничестве.

"В каждом исправительном учреждении сотрудники группы социальной защиты осужденных смогут размещать резюме осужденных на портале "Работа в России", отправлять заявки на рассмотрение их кандидатур для приема на работу. Таким образом, осужденные будут иметь возможность взаимодействия со своим будущим работодателем", - сообщили в пресс-бюро.

Система "Работа в России" собирает актуальные предложения работодателей и соискателей из всех регионов страны. На портале предоставляется информация и о стоимости съемного жилья, наличия поликлиник, детских садов и школы в районе предполагаемого места работы. Данный проект будет реализован в каждом учреждении уголовно-исполнительной системы.

"Таким образом, возможно будет спланировать социальное положение осужденных после выхода на свободу", - подчеркнули в пресс-бюро. В рамках соглашения также планируются совместные мероприятия по информированию работодателей, представителей исправительных учреждений и лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, о возможности работы с электронной базой вакансий и трудоустройства.

Директор ФСИН считает, что подписание соглашения является серьезным шагом в решении проблемы трудоустройства осужденных после освобождения. По его словам, необходимо создать условия, чтобы освободившиеся осужденные больше не вернулись в стены исправительных учреждений из-за того, что не смогли адаптироваться к новой жизни. "Наша совместная задача - помочь людям вернуться в общество. Наше взаимодействие с Рострудом поможет выработать надежные механизмы трудоустройства и профессиональной подготовки граждан, освобождающихся из пенитенциарных учреждений", - процитировало пресс-бюро Корниенко.

Обучение и трудоустройство являются главными инструментами ресоциализации осужденных, способствующим их возвращению в общество, отметили в пресс-бюро. Заключенные еще во время отбывания наказания проходят обучение в профессиональных училищах при исправительных колониях. Ежегодно среднее профессиональное образование получают около 130 тыс. осужденных, сейчас обучение проводится по 167 профессиям.