Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект о "социальных помощниках"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Депутаты от фракции КПРФ в четверг внесли в Госдуму законопроект о введении нового статуса для граждан, ушедших с работы для ухода за своими тяжелобольными родственниками, - "социальный помощник". Текст документа размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Данный термин предлагается прописать в Трудовом кодексе. Разработчики в пояснительных материалах отмечают, что на сегодняшний день люди, ухаживающие за нетрудоспособными близкими, имеют трудовой стаж и пенсионные баллы, но закон требует, чтобы они нигде не работали, не имели "никаких иных источников дохода, в том числе пенсии или пособия по безработице". "Уход за родственником (близким) инвалидом или престарелым - это тяжелый каждодневный труд, осуществляемый без выходных, праздников и отпусков", - подчеркивают парламентарии.

В связи с этим в КПРФ предлагают создать "институт "социальных помощников" из числа родных и близких инвалидов и престарелых, помощники будут заключать трудовой договор с организацией социального обслуживания. "Заключение трудового договора позволит социальным помощникам не заниматься иной трудовой деятельностью, трудовой стаж работы социальных помощников будет включаться в общий трудовой стаж и учитываться при начислении пенсии", - говорится в пояснительной записке.