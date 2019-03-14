Ректор РАНХиГС предложил выбирать наставников для "Лидеров России" по желанию победителей

СОЧИ, 14 марта. /ТАСС/. Состав наставников конкурса "Лидеры России" в будущем можно формировать с учетом пожеланий победителей соревнования управленцев. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил наставник конкурса, ректор Российской академии народного хозяйства при президенте РФ (РАНХиГС), которая является партнером проекта, Владимир Мау.
Ранее сообщалось, число наставников "Лидеров России" в 2019 году увеличилось более чем в полтора раза - до 93 человек. Их состав формируют организаторы мероприятия.
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"Наставником конкурса "Лидеры России" должен быть тот, кто интересен победителям "Лидеров России". Его [состав участников] можно расширять, можно не расширять, это не очень важно. Можно пойти совсем по другому пути: скажем, не формировать пул наставников, а предложить победителям назвать, кого они хотели бы видеть в наставниках, и пригласить их", - сказал Мау.
По условиям конкурса, 100 победителей в течение года смогут заниматься с наставником из числа руководителей федеральных органов власти, крупных корпораций, а также губернаторов. Наставниками в 2019 году стали, в частности, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель ЦИК Элла Памфилова, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развожаев, глава Сбербанка Герман Греф, министр обороны Сергей Шойгу, первый вице-премьер Антон Силуанов.
По мнению ректора РАНХиГС, основная задача наставника - "не учить, а помогать, не ставить вопросы, а отвечать на них". Мау подчеркнул, что всегда лично встречается со своими подопечными конкурса "Лидеры России", не работая с ними через помощников.
О конкурсе
Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года. Более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран.
Предварительные испытания прошли около 91 тыс. человек, которые смогли перейти к заочному этапу. На этой стадии конкурсанты прошли серию тестирований, в которых проверялся их управленческий потенциал, интеллектуальные способности, а также общие знания истории и географии России. С этого года участники также проходили испытания по русскому языку.
В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. Этот этап проходил в каждом федеральном округе, при этом в Центральном федеральном округе из-за большого числа конкурсантов прошло два полуфинала. В итоге в финал было отобрано 300 человек, из которых эксперты отберут сотню победителей.