Ректор РАНХиГС предложил выбирать наставников для "Лидеров России" по желанию победителей

Ранее сообщалось, число наставников "Лидеров России" в 2019 году увеличилось более чем в полтора раза - до 93 человек. Их состав формируют организаторы мероприятия.

СОЧИ, 14 марта. /ТАСС/. Состав наставников конкурса "Лидеры России" в будущем можно формировать с учетом пожеланий победителей соревнования управленцев. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил наставник конкурса, ректор Российской академии народного хозяйства при президенте РФ (РАНХиГС), которая является партнером проекта, Владимир Мау.

"Наставником конкурса "Лидеры России" должен быть тот, кто интересен победителям "Лидеров России". Его [состав участников] можно расширять, можно не расширять, это не очень важно. Можно пойти совсем по другому пути: скажем, не формировать пул наставников, а предложить победителям назвать, кого они хотели бы видеть в наставниках, и пригласить их", - сказал Мау.

По условиям конкурса, 100 победителей в течение года смогут заниматься с наставником из числа руководителей федеральных органов власти, крупных корпораций, а также губернаторов. Наставниками в 2019 году стали, в частности, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель ЦИК Элла Памфилова, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развожаев, глава Сбербанка Герман Греф, министр обороны Сергей Шойгу, первый вице-премьер Антон Силуанов.

По мнению ректора РАНХиГС, основная задача наставника - "не учить, а помогать, не ставить вопросы, а отвечать на них". Мау подчеркнул, что всегда лично встречается со своими подопечными конкурса "Лидеры России", не работая с ними через помощников.

О конкурсе

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года. Более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран.

Предварительные испытания прошли около 91 тыс. человек, которые смогли перейти к заочному этапу. На этой стадии конкурсанты прошли серию тестирований, в которых проверялся их управленческий потенциал, интеллектуальные способности, а также общие знания истории и географии России. С этого года участники также проходили испытания по русскому языку.

В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. Этот этап проходил в каждом федеральном округе, при этом в Центральном федеральном округе из-за большого числа конкурсантов прошло два полуфинала. В итоге в финал было отобрано 300 человек, из которых эксперты отберут сотню победителей.