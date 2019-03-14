CNN: сообщения о проблемах с Boeing 737 MAX с октября 2017 года поступали 23 раза

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Не менее 23 сообщений о возникновении проблем при пилотировании авиалайнеров Boeing 737 MAX содержится в системе регистрации отчетов о состоянии авиационной безопасности (Aviation Safety Reporting System). Об этом сообщила в четверг телеканал CNN, которому удалось ознакомиться с содержанием этой базы данных.

По информации телеканала, хотя большая часть сообщений содержит отчеты о небольших неполадках, в двух упоминаются случаи неожиданного снижения самолетов этой модели. В одном случае речь шла о ситуации при взлете, а во втором проблемы возникли с выравниванием самолета на высоте, которая не соответствовала заданной.

Проблемы, возникавшие при пилотировании самолетов Boeing 737 MAX 8 привлекли пристальное внимание в связи с произошедшей 10 марта в Эфиопии авиакатастрофой, в которой погибли 157 человек. Крушение самолета аналогичной модели произошло 29 октября 2018 года в Индонезии, тогда погибли 189 человек. После катастрофы в Эфиопии многие страны мира, включая Россию, США, государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX. Компания Boeing выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии, однако заявила, что понимает решение регуляторов приостановить полеты.