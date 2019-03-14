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Reuters: работу Facebook восстановили на 100%

Больше всего на проблемы с соцсетью жаловались пользователи в США, на Филиппинах, а также в Европе и Латинской Америке

ТАСС, 14 марта. Компания Facebook заявила в четверг, что работа ее социальной сети восстановилась на 100% после возникших днем ранее сбоев, вызванных проблемой с конфигурацией сервера. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Facebook.

Сбои в работе соцсетей Facebook и Instagram начались во второй половине дня в среду в ряде стран мира. Это подтвердил сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего на проблемы с Facebook жаловались пользователи в США, на Филиппинах, а также в Европе и Латинской Америке. Проблемы с Instagram в большей степени испытывали жители Восточного побережья США, а также Великобритании, Франции и Нидерландов.

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