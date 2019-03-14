Роскомнадзор: DNS-атака на сайты компаний РФ не была следствием блокировки IP-адресов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор практически не осуществляет блокировку по IP-адресам, которая может привести к блокировке крупных и социально-значимых интернет-ресурсов. При этом избыточные случаи блокировки добросовестных сайтов малочисленны и допускаются на сетях провайдеров с небольшим числом абонентов, заявили в четверг в пресс-службе ведомства.

Ранее РБК сообщало, что злоумышленники атаковали несколько российских интернет-компаний, воспользовавшись уязвимостью в реестре Роскомнадзора. Среди подвергшихся атаке был "Яндекс".

По данным издания, хакеры провели DNS-атаки на сайты компаний, что привело к блокировке доступа к ресурсам со стороны мелких операторов. Крупным операторам пришлось использовать систему глубокой фильтрации трафика, что замедляло скорость загрузки. Отмечалось, что, если владелец домена, записал в DNS IP-адрес, принадлежащий ресурсу другой компании - например, одного из сервисов "Яндекса" - то в список блокировки попадет именно этот IP-адрес и может пострадать легитимный сервис.

"В настоящее время блокировка по IP операторами де-факто практически не осуществляется. Информация по всем выявленным случаям избыточной блокировки добросовестных сайтов поступает в Ситуационный центр Роскомнадзора и оперативно направляется в территориальные органы ведомства для принятия мер реагирования, - указали в пресс-службе. -Такие случаи малочисленны и допускаются исключительно на сетях провайдеров с небольшим числом абонентов. Таким образом, так называемые DNS-атаки на крупные и социально- значимые интернет-ресурсы своевременно вываляются и ликвидируются совместно с операторами связи".

Согласно требованиям Роскомнадзора к способам блокировки интернет-ресурсов, операторы связи должны ограничивать доступ только по URL. Если используется сетевой протокол HTTPS, либо информация об URL отсутствует, то блокировка должна осуществляться по домену. Иные способы ограничения доступа к информационным ресурсам не допускаются.