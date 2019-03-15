Проект МЭШ вошел в список 100 главных образовательных проектов мира

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Проект "Московская электронная школа" (МЭШ) вошел в список главных образовательных проектов мира, сообщается в пятницу на портале мэра и правительства Москвы.

"В 2018 году на образовательном саммите HundrED в Хельсинки (Финляндия) МЭШ включили в список 100 главных образовательных проектов мира", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году МЭШ занял первое место во всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов России.

Ранее руководитель столичного департамента образования и науки Исаак Калина говорил, что работа над развитием проекта МЭШ и внедрением современных электронных систем в столичных школах продолжится и дальше.

Проект "Московская электронная школа" стартовал в сентябре 2016 года, тогда в шести образовательных учреждениях у школьников вместо учебников появились планшеты, а обычные дневники заменили электронными. Каждый кабинет оснастили интерактивными досками и столами. Сейчас к МЭШ подключены 1457 зданий школ столицы.