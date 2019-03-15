Кабмин утвердил Стратегию развития туризма в СКФО до 2035 года

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило Стратегию развития внутреннего и въездного туризма в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) до 2035 года, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства в пятницу.

Стратегия разработана в соответствии с поручением правкомиссии по развитию СКФО. Помимо специалистов Минкавказа, в межведомственную рабочую группу по разработке документа вошли представители семи федеральных министерств, всех регионов СКФО, специалисты компании "Курорты Северного Кавказа", Корпорации развития Северного Кавказа и Финансового университета при правительстве РФ.

"Утвердить прилагаемую Стратегию развития туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа до 2035 года. Федеральным органам исполнительной власти руководствоваться положениями стратегии при разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов", - говорится в документе.

Также распоряжением правительства Министерству РФ по делам Северного Кавказа поручено в течение шести месяцев подготовить план мероприятий для реализации стратегии.

Согласно тексту стратегии, количество гостиниц, отелей, хостелов, гостевых домов в округе в 2017 году составило 791. Предполагается, что число мест размещения в них составит к 2024 году 99 тыс., к 2030 году - 153 тыс., к 2035 году - 271 тыс. Объем инвестиций в основной капитал проектов по строительству гостиниц и отелей должен вырасти с 978,6 млн рублей в 2016 году до 3 млрд рублей к 2024 году, 9 млрд - в 2030 и 16 млрд - к 2035. Предполагается также, что реализация мероприятий стратегии положительно отразится на росте турпотока и увеличении числа жителей округа, трудоустроенных в сфере туризма.

Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев ранее сообщил, что туристический поток на Северный Кавказ по итогам 2018 года составил 1,5 млн человек. По оценкам министерства, этот показатель может быть увеличен к 2024 году до 4,5 млн человек.