Миронов предлагает объявить 16 марта праздничным днем в честь Крымской весны

"Это был великий исторический шаг. Я сделаю такую законодательную инициативу: 16 марта должен стать национальным праздником и выходным днем для всех граждан России", - заявил Миронов на митинге в честь пятилетия Крымской весны.

Он добавил, что "пять лет назад крымчане, как настоящие русские люди, проявили волю, мужество, выдержку и патриотизм самой высшей пробы". "Вы сердцем и душой чувствовали ваше место, место Крыма только с Россией", - сказал лидер справороссов.

Миронов также обратил внимание, что "в прошлом году, когда были выборы президента РФ, крымчане дали более 90% за Владимира Путина". "Считайте это повторным референдумом вопреки тому, что говорят на Западе о том, что тут уже кто- то сожалеет [о воссоединении с Россией]. Вместе мы обязательно сделаем так, чтобы мы жили счастливо и по справедливости", - заключил он.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% участников референдума соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.